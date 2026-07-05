Toplofikatsia-Burgas AD Registered: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

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Toplofikatsia-Burgas AD Registered hat am 03.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,03 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Toplofikatsia-Burgas AD Registered -0,050 EUR je Aktie verdient.

Toplofikatsia-Burgas AD Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,2 Millionen EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 49,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,5 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,030 EUR. Im Vorjahr waren 0,070 EUR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Toplofikatsia-Burgas AD Registered in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 4,44 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 28,71 Millionen EUR im Vergleich zu 27,49 Millionen EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net