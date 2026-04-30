April 2026: So bewegten sich die MDAX-Aktien im abgelaufenen Monat
Der deutsche Index für mittelständische Unternehmen MDAX bewegte sich im April deutlich. So schlugen sich die Einzelwerte.
Platz 51: Das Ranking
Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im MDAX im April 2026 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 30.03.2026 und dem 30.04.2026. Stand ist der 30.04.2026.
Platz 50: RTL
RTL: -10,40 Prozent
Platz 49: Fraport
Fraport: -6,31 Prozent
Platz 48: TUI
TUI: -2,76 Prozent
Platz 47: K+S
K+S: -2,15 Prozent
Platz 46: HELLA GmbH
HELLA GmbH: -1,78 Prozent
Platz 45: United Internet
United Internet: -1,55 Prozent
Platz 44: Nemetschek SE
Nemetschek SE: -1,44 Prozent
Platz 43: LANXESS
LANXESS: -1,25 Prozent
Platz 42: Jungheinrich
Jungheinrich: -1,16 Prozent
Platz 41: HUGO BOSS
HUGO BOSS: -1,02 Prozent
Platz 40: KION GROUP
KION GROUP: 0,54 Prozent
Platz 39: RATIONAL
RATIONAL: 0,65 Prozent
Platz 38: Bilfinger SE
Bilfinger SE: 0,82 Prozent
Platz 37: Lufthansa
Lufthansa: 1,19 Prozent
Platz 36: Knorr-Bremse
Knorr-Bremse: 2,22 Prozent
Platz 35: freenet
freenet: 3,12 Prozent
Platz 34: Sartorius vz
Sartorius vz: 3,92 Prozent
Platz 33: flatexDEGIRO
flatexDEGIRO: 4,38 Prozent
Platz 32: Bechtle
Bechtle: 4,69 Prozent
Platz 31: Talanx
Talanx: 5,62 Prozent
Platz 30: Evonik
Evonik: 5,74 Prozent
Platz 29: LEG Immobilien
LEG Immobilien: 6,52 Prozent
Platz 28: KRONES
KRONES: 7,49 Prozent
Platz 27: TRATON
TRATON: 7,60 Prozent
Platz 26: Aroundtown SA
Aroundtown SA: 8,38 Prozent
Platz 25: Porsche vz
Porsche vz: 8,50 Prozent
Platz 24: HENSOLDT
HENSOLDT: 8,77 Prozent
Platz 23: IONOS
IONOS: 9,43 Prozent
Platz 22: DWS Group GmbH
DWS Group GmbH: 9,77 Prozent
Platz 21: TAG Immobilien
TAG Immobilien: 9,77 Prozent
Platz 20: FUCHS SE VZ
FUCHS SE VZ: 10,38 Prozent
Platz 19: AUMOVIO
AUMOVIO: 10,53 Prozent
Platz 18: Nordex
Nordex: 11,13 Prozent
Platz 17: RENK
RENK: 11,57 Prozent
Platz 16: CTS Eventim
CTS Eventim: 12,34 Prozent
Platz 15: WACKER CHEMIE
WACKER CHEMIE: 12,76 Prozent
Platz 14: Schaeffler
Schaeffler: 14,69 Prozent
Platz 13: TKMS thyssenkrupp Marine Systems
TKMS thyssenkrupp Marine Systems: 16,49 Prozent
Platz 12: DEUTZ
DEUTZ: 17,17 Prozent
Platz 11: AUTO1
AUTO1: 18,34 Prozent
Platz 10: PUMA SE
PUMA SE: 20,39 Prozent
Platz 9: JENOPTIK
JENOPTIK: 22,54 Prozent
Platz 8: HOCHTIEF
HOCHTIEF: 22,77 Prozent
Platz 7: Ströer SE
Ströer SE: 23,46 Prozent
Platz 6: Aurubis
Aurubis: 25,20 Prozent
Platz 5: Delivery Hero
Delivery Hero: 25,59 Prozent
Platz 4: thyssenkrupp
thyssenkrupp: 40,30 Prozent
Platz 3: Salzgitter
Salzgitter: 40,88 Prozent
Platz 2: AIXTRON SE
AIXTRON SE: 44,33 Prozent
Platz 1: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke): 45,52 Prozent
