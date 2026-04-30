April 2026: So bewegten sich die MDAX-Aktien im abgelaufenen Monat

01.05.26 03:44 Uhr
MDAX-Performance im April 2026: Top- und Flop-Aktien im Überblick | finanzen.net

Der deutsche Index für mittelständische Unternehmen MDAX bewegte sich im April deutlich. So schlugen sich die Einzelwerte.

Werte in diesem Artikel
Indizes
MDAX
30.590,0 PKT 579,2 PKT 1,93%
Charts|News|Analysen

Diese Ausschläge wiesen MDAX-Aktien im April 2026 aus

Platz 51: Das Ranking

Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im MDAX im April 2026 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 30.03.2026 und dem 30.04.2026. Stand ist der 30.04.2026.

Quelle: FrankHH / Shutterstock.com

Platz 50: RTL

RTL: -10,40 Prozent

Quelle: 360b / Shutterstock.com

Platz 49: Fraport

Fraport: -6,31 Prozent

Quelle: Fraport AG Fototeam / Andreas Meinhardt

Platz 48: TUI

TUI: -2,76 Prozent

Quelle: Dafinchi / Shutterstock.com

Platz 47: K+S

K+S: -2,15 Prozent

Quelle: K+S

Platz 46: HELLA GmbH

HELLA GmbH: -1,78 Prozent

Quelle: HELLA

Platz 45: United Internet

United Internet: -1,55 Prozent

Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Platz 44: Nemetschek SE

Nemetschek SE: -1,44 Prozent

Quelle: Nemetschek Group

Platz 43: LANXESS

LANXESS: -1,25 Prozent

Quelle: Lanxess

Platz 42: Jungheinrich

Jungheinrich: -1,16 Prozent

Quelle: Jungheinrich AG

Platz 41: HUGO BOSS

HUGO BOSS: -1,02 Prozent

Quelle: Andreas Rentz/Getty Images for GQ

Platz 40: KION GROUP

KION GROUP: 0,54 Prozent

Quelle: KION GROUP

Platz 39: RATIONAL

RATIONAL: 0,65 Prozent

Quelle: Rational

Platz 38: Bilfinger SE

Bilfinger SE: 0,82 Prozent

Quelle: Bilfinger SE / Eventbild-Service / Uli Deck

Platz 37: Lufthansa

Lufthansa: 1,19 Prozent

Quelle: Robert Sarosiek / Shutterstock.com

Platz 36: Knorr-Bremse

Knorr-Bremse: 2,22 Prozent

Quelle: Knorr-Bremse AG

Platz 35: freenet

freenet: 3,12 Prozent

Quelle: freenet

Platz 34: Sartorius vz

Sartorius vz: 3,92 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 33: flatexDEGIRO

flatexDEGIRO: 4,38 Prozent

Quelle: Ralf Liebhold / Shutterstock.com

Platz 32: Bechtle

Bechtle: 4,69 Prozent

Quelle: Bechtle AG

Platz 31: Talanx

Talanx: 5,62 Prozent

Quelle: Talanx AG

Platz 30: Evonik

Evonik: 5,74 Prozent

Quelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Platz 29: LEG Immobilien

LEG Immobilien: 6,52 Prozent

Quelle: LEG Immobilien

Platz 28: KRONES

KRONES: 7,49 Prozent

Quelle: Krones AG

Platz 27: TRATON

TRATON: 7,60 Prozent

Quelle: TRATON GROUP

Platz 26: Aroundtown SA

Aroundtown SA: 8,38 Prozent

Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Platz 25: Porsche vz

Porsche vz: 8,50 Prozent

Quelle: porsche

Platz 24: HENSOLDT

HENSOLDT: 8,77 Prozent

Quelle: HENSOLDT

Platz 23: IONOS

IONOS: 9,43 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 22: DWS Group GmbH

DWS Group GmbH: 9,77 Prozent

Quelle: Olga P Galkina / Shutterstock.com

Platz 21: TAG Immobilien

TAG Immobilien: 9,77 Prozent

Quelle: TAG Immobilien

Platz 20: FUCHS SE VZ

FUCHS SE VZ: 10,38 Prozent

Quelle: Bildmaterial © copyright FUCHS PETROLUB AG

Platz 19: AUMOVIO

AUMOVIO: 10,53 Prozent

Quelle: AUMOVIO SE

Platz 18: Nordex

Nordex: 11,13 Prozent

Quelle: Nordex AG

Platz 17: RENK

RENK: 11,57 Prozent

Quelle: RENK Group AG

Platz 16: CTS Eventim

CTS Eventim: 12,34 Prozent

Quelle: Willy Barton / Shutterstock.com

Platz 15: WACKER CHEMIE

WACKER CHEMIE: 12,76 Prozent

Quelle: WACKER Chemie

Platz 14: Schaeffler

Schaeffler: 14,69 Prozent

Quelle: Schaeffler Technologies AG & Co. KG

Platz 13: TKMS thyssenkrupp Marine Systems

TKMS thyssenkrupp Marine Systems: 16,49 Prozent

Quelle: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com

Platz 12: DEUTZ

DEUTZ: 17,17 Prozent

Quelle: DEUTZ AG

Platz 11: AUTO1

AUTO1: 18,34 Prozent

Quelle: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Platz 10: PUMA SE

PUMA SE: 20,39 Prozent

Quelle: Puma

Platz 9: JENOPTIK

JENOPTIK: 22,54 Prozent

Quelle: JENOPTIK

Platz 8: HOCHTIEF

HOCHTIEF: 22,77 Prozent

Quelle: nitpicker / Shutterstock.com

Platz 7: Ströer SE

Ströer SE: 23,46 Prozent

Quelle: STRÖER

Platz 6: Aurubis

Aurubis: 25,20 Prozent

Quelle: Sascha Schuermann/Getty Images

Platz 5: Delivery Hero

Delivery Hero: 25,59 Prozent

Quelle: Delivery Hero

Platz 4: thyssenkrupp

thyssenkrupp: 40,30 Prozent

Quelle: thyssenkrupp AG

Platz 3: Salzgitter

Salzgitter: 40,88 Prozent

Quelle: Lukassek / Shutterstock.com

Platz 2: AIXTRON SE

AIXTRON SE: 44,33 Prozent

Quelle: AIXTRON

Platz 1: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke): 45,52 Prozent

Quelle: Redcare Pharmacy

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com, Ismagilov / Shutterstock.com

