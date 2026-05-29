Mai 2026: So bewegten sich die MDAX-Aktien im abgelaufenen Monat

30.05.26 03:02 Uhr
Der deutsche Index für mittelständische Unternehmen MDAX bewegte sich im Mai deutlich. So schlugen sich die Einzelwerte.

Diese Ausschläge wiesen MDAX-Aktien im Mai 2026 aus

Platz 51: Das Ranking

Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im MDAX im Mai 2026 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 30.04.2026 und dem 29.05.2026. Stand ist der 29.05.2026.

Platz 50: Nordex

Nordex: -14,67 Prozent

Platz 49: Bilfinger SE

Bilfinger SE: -10,75 Prozent

Platz 48: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke): -9,83 Prozent

Platz 47: LANXESS

LANXESS: -9,14 Prozent

Platz 46: K+S

K+S: -7,21 Prozent

Platz 45: Talanx

Talanx: -7,12 Prozent

Platz 44: freenet

freenet: -6,85 Prozent

Platz 43: LEG Immobilien

LEG Immobilien: -6,54 Prozent

Platz 42: Evonik

Evonik: -4,92 Prozent

Platz 41: TAG Immobilien

TAG Immobilien: -4,18 Prozent

Platz 40: KRONES

KRONES: -4,05 Prozent

Platz 39: RTL

RTL: -3,66 Prozent

Platz 38: TKMS thyssenkrupp Marine Systems

TKMS thyssenkrupp Marine Systems: -2,99 Prozent

Platz 37: Jungheinrich

Jungheinrich: -2,65 Prozent

Platz 36: FUCHS SE VZ

FUCHS SE VZ: -2,19 Prozent

Platz 35: United Internet

United Internet: -1,35 Prozent

Platz 34: HUGO BOSS

HUGO BOSS: -1,03 Prozent

Platz 33: KION GROUP

KION GROUP: -1,02 Prozent

Platz 32: Nemetschek SE

Nemetschek SE: 0 Prozent

Platz 31: HELLA GmbH

HELLA GmbH: 1,11 Prozent

Platz 30: Ströer SE

Ströer SE: 1,61 Prozent

Platz 29: Fraport

Fraport: 3,30 Prozent

Platz 28: Aroundtown SA

Aroundtown SA: 3,50 Prozent

Platz 27: TRATON

TRATON: 4,58 Prozent

Platz 26: Knorr-Bremse

Knorr-Bremse: 4,69 Prozent

Platz 25: DWS Group GmbH

DWS Group GmbH: 5,00 Prozent

Platz 24: RENK

RENK: 5,34 Prozent

Platz 23: DEUTZ

DEUTZ: 5,44 Prozent

Platz 22: RATIONAL

RATIONAL: 5,69 Prozent

Platz 21: WACKER CHEMIE

WACKER CHEMIE: 6,03 Prozent

Platz 20: HOCHTIEF

HOCHTIEF: 6,43 Prozent

Platz 19: IONOS

IONOS: 7,82 Prozent

Platz 18: AUMOVIO

AUMOVIO: 8,82 Prozent

Platz 17: CTS Eventim

CTS Eventim: 10,69 Prozent

Platz 16: flatexDEGIRO

flatexDEGIRO: 10,96 Prozent

Platz 15: TUI

TUI: 11,30 Prozent

Platz 14: PUMA SE

PUMA SE: 11,89 Prozent

Platz 13: Sartorius vz

Sartorius vz: 12,85 Prozent

Platz 12: Porsche vz

Porsche vz: 13,67 Prozent

Platz 11: HENSOLDT

HENSOLDT: 14,65 Prozent

Platz 10: Bechtle

Bechtle: 15,08 Prozent

Platz 9: thyssenkrupp

thyssenkrupp: 16,46 Prozent

Platz 8: Lufthansa

Lufthansa: 17,05 Prozent

Platz 7: Aurubis

Aurubis: 17,95 Prozent

Platz 6: AIXTRON SE

AIXTRON SE: 23,97 Prozent

Platz 5: AUTO1

AUTO1: 25,76 Prozent

Platz 4: Salzgitter

Salzgitter: 27,81 Prozent

Platz 3: Schaeffler

Schaeffler: 30,69 Prozent

Platz 2: JENOPTIK

JENOPTIK: 37,81 Prozent

Platz 1: Delivery Hero

Delivery Hero: 80,48 Prozent

