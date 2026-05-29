Mai 2026: So bewegten sich die MDAX-Aktien im abgelaufenen Monat
Der deutsche Index für mittelständische Unternehmen MDAX bewegte sich im Mai deutlich. So schlugen sich die Einzelwerte.
Platz 51: Das Ranking
Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im MDAX im Mai 2026 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 30.04.2026 und dem 29.05.2026. Stand ist der 29.05.2026.
Quelle: FrankHH / Shutterstock.com
Platz 50: Nordex
Nordex: -14,67 Prozent
Quelle: Nordex AG
Platz 49: Bilfinger SE
Bilfinger SE: -10,75 Prozent
Quelle: Bilfinger SE / Eventbild-Service / Uli Deck
Platz 48: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke): -9,83 Prozent
Quelle: Redcare Pharmacy
Platz 47: LANXESS
LANXESS: -9,14 Prozent
Quelle: LANXESS
Platz 46: K+S
K+S: -7,21 Prozent
Quelle: K+S
Platz 45: Talanx
Talanx: -7,12 Prozent
Quelle: Talanx AG
Platz 44: freenet
freenet: -6,85 Prozent
Quelle: freenet
Platz 43: LEG Immobilien
LEG Immobilien: -6,54 Prozent
Quelle: LEG Immobilien
Platz 42: Evonik
Evonik: -4,92 Prozent
Quelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Platz 41: TAG Immobilien
TAG Immobilien: -4,18 Prozent
Quelle: TAG Immobilien
Platz 40: KRONES
KRONES: -4,05 Prozent
Quelle: Krones AG
Platz 39: RTL
RTL: -3,66 Prozent
Quelle: RTL Group
Platz 38: TKMS thyssenkrupp Marine Systems
TKMS thyssenkrupp Marine Systems: -2,99 Prozent
Quelle: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com
Platz 37: Jungheinrich
Jungheinrich: -2,65 Prozent
Quelle: Jungheinrich AG
Platz 36: FUCHS SE VZ
FUCHS SE VZ: -2,19 Prozent
Quelle: Bildmaterial © copyright FUCHS PETROLUB AG
Platz 35: United Internet
United Internet: -1,35 Prozent
Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Platz 34: HUGO BOSS
HUGO BOSS: -1,03 Prozent
Quelle: Andreas Rentz/Getty Images for GQ
Platz 33: KION GROUP
KION GROUP: -1,02 Prozent
Quelle: KION GROUP
Platz 32: Nemetschek SE
Nemetschek SE: 0 Prozent
Quelle: Nemetschek Group
Platz 31: HELLA GmbH
HELLA GmbH: 1,11 Prozent
Quelle: HELLA
Platz 30: Ströer SE
Ströer SE: 1,61 Prozent
Quelle: STRÖER
Platz 29: Fraport
Fraport: 3,30 Prozent
Quelle: Fraport AG Fototeam / Andreas Meinhardt
Platz 28: Aroundtown SA
Aroundtown SA: 3,50 Prozent
Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Platz 27: TRATON
TRATON: 4,58 Prozent
Quelle: TRATON GROUP
Platz 26: Knorr-Bremse
Knorr-Bremse: 4,69 Prozent
Quelle: Knorr-Bremse AG
Platz 25: DWS Group GmbH
DWS Group GmbH: 5,00 Prozent
Quelle: Olga P Galkina / Shutterstock.com
Platz 24: RENK
RENK: 5,34 Prozent
Quelle: RENK Group AG
Platz 23: DEUTZ
DEUTZ: 5,44 Prozent
Quelle: DEUTZ
Platz 22: RATIONAL
RATIONAL: 5,69 Prozent
Quelle: Rational
Platz 21: WACKER CHEMIE
WACKER CHEMIE: 6,03 Prozent
Quelle: WACKER Chemie
Platz 20: HOCHTIEF
HOCHTIEF: 6,43 Prozent
Quelle: nitpicker / Shutterstock.com
Platz 19: IONOS
IONOS: 7,82 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 18: AUMOVIO
AUMOVIO: 8,82 Prozent
Quelle: AUMOVIO SE
Platz 17: CTS Eventim
CTS Eventim: 10,69 Prozent
Quelle: Willy Barton / Shutterstock.com
Platz 16: flatexDEGIRO
flatexDEGIRO: 10,96 Prozent
Quelle: Ralf Liebhold / Shutterstock.com
Platz 15: TUI
TUI: 11,30 Prozent
Quelle: Dafinchi / Shutterstock.com
Platz 14: PUMA SE
PUMA SE: 11,89 Prozent
Quelle: Puma
Platz 13: Sartorius vz
Sartorius vz: 12,85 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 12: Porsche vz
Porsche vz: 13,67 Prozent
Quelle: http://www.porsche.com
Platz 11: HENSOLDT
HENSOLDT: 14,65 Prozent
Quelle: HENSOLDT
Platz 10: Bechtle
Bechtle: 15,08 Prozent
Quelle: Bechtle AG
Platz 9: thyssenkrupp
thyssenkrupp: 16,46 Prozent
Quelle: thyssenkrupp AG
Platz 8: Lufthansa
Lufthansa: 17,05 Prozent
Quelle: Vacclav / Shutterstock.com
Platz 7: Aurubis
Aurubis: 17,95 Prozent
Quelle: Sascha Schuermann/Getty Images
Platz 6: AIXTRON SE
AIXTRON SE: 23,97 Prozent
Quelle: AIXTRON
Platz 5: AUTO1
AUTO1: 25,76 Prozent
Quelle: IgorGolovniov / Shutterstock.com
Platz 4: Salzgitter
Salzgitter: 27,81 Prozent
Quelle: Lukassek / Shutterstock.com
Platz 3: Schaeffler
Schaeffler: 30,69 Prozent
Quelle: Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Platz 2: JENOPTIK
JENOPTIK: 37,81 Prozent
Quelle: JENOPTIK
Platz 1: Delivery Hero
Delivery Hero: 80,48 Prozent
Quelle: Delivery Hero
Weitere News
Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com, Ismagilov / Shutterstock.com