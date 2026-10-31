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Tops & Flops

Oktober 2026: So bewegten sich die MDAX-Aktien im abgelaufenen Monat

Oktober 2026: So bewegten sich die MDAX-Aktien im abgelaufenen Monat

Der deutsche Index für mittelständische Unternehmen MDAX bewegte sich im Oktober deutlich. So schlugen sich die Einzelwerte.

Werte in diesem Artikel
Indizes
MDAX
30,472.32 EUR -326.33 EUR -1.06 %
News | Analysen

Diese Ausschläge wiesen MDAX-Aktien im Oktober 2026 aus
Das Ranking

Platz 51: Das Ranking

Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im MDAX im Oktober 2026 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 30.09.2026 und dem 30.10.2026. Stand ist der 30.10.2026.

Quelle: FrankHH / Shutterstock.com

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

Platz 50: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec): -30,59 Prozent

Quelle: SUSS MicroTec SE

Siltronic

Platz 49: Siltronic

Siltronic: -28,35 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Elmos Semiconductor

Platz 48: Elmos Semiconductor

Elmos Semiconductor: -21,94 Prozent

Quelle: Elmos Semiconductor SE

flatexDEGIRO

Platz 47: flatexDEGIRO

flatexDEGIRO: -19,16 Prozent

Quelle: Ralf Liebhold / Shutterstock.com

Aurubis

Platz 46: Aurubis

Aurubis: -16,59 Prozent

Quelle: Sascha Schuermann/Getty Images

KION GROUP

Platz 45: KION GROUP

KION GROUP: -16,24 Prozent

Quelle: KION GROUP

DEUTZ

Platz 44: DEUTZ

DEUTZ: -15,79 Prozent

Quelle: DEUTZ AG

K+S

Platz 43: K+S

K+S: -14,88 Prozent

Quelle: K+S

AIXTRON SE

Platz 42: AIXTRON SE

AIXTRON SE: -14,72 Prozent

Quelle: AIXTRON

Knorr-Bremse

Platz 41: Knorr-Bremse

Knorr-Bremse: -12,06 Prozent

Quelle: Knorr-Bremse AG

Aroundtown SA

Platz 40: Aroundtown SA

Aroundtown SA: -11,91 Prozent

Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

TRATON

Platz 39: TRATON

TRATON: -9,36 Prozent

Quelle: TRATON GROUP

thyssenkrupp

Platz 38: thyssenkrupp

thyssenkrupp: -9,34 Prozent

Quelle: thyssenkrupp AG

Schaeffler

Platz 37: Schaeffler

Schaeffler: -9,08 Prozent

Quelle: Schaeffler Technologies AG & Co. KG

DWS Group GmbH

Platz 36: DWS Group GmbH

DWS Group GmbH: -8,46 Prozent

Quelle: Olga P Galkina / Shutterstock.com

LANXESS

Platz 35: LANXESS

LANXESS: -7,70 Prozent

Quelle: LANXESS

JENOPTIK

Platz 34: JENOPTIK

JENOPTIK: -7,48 Prozent

Quelle: JENOPTIK

WACKER CHEMIE

Platz 33: WACKER CHEMIE

WACKER CHEMIE: -7,45 Prozent

Quelle: Wacker Chemie

Salzgitter

Platz 32: Salzgitter

Salzgitter: -7,37 Prozent

Quelle: Lukassek / Shutterstock.com

AUMOVIO

Platz 31: AUMOVIO

AUMOVIO: -7,03 Prozent

Quelle: AUMOVIO SE

Lufthansa

Platz 30: Lufthansa

Lufthansa: -6,49 Prozent

Quelle: Lufthansa

Nordex

Platz 29: Nordex

Nordex: -3,63 Prozent

Quelle: Lukassek / Shutterstock.com

Bechtle

Platz 28: Bechtle

Bechtle: -2,84 Prozent

Quelle: Bechtle AG

RENK

Platz 27: RENK

RENK: -2,13 Prozent

Quelle: RENK Group AG

United Internet

Platz 26: United Internet

United Internet: -1,56 Prozent

Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

HELLA GmbH

Platz 25: HELLA GmbH

HELLA GmbH: -1,00 Prozent

Quelle: HELLA

Porsche Automobil

Platz 24: Porsche Automobil

Porsche Automobil: -0,04 Prozent

Quelle: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images

freenet

Platz 23: freenet

freenet: 0,44 Prozent

Quelle: freenet

TUI

Platz 22: TUI

TUI: 0,87 Prozent

Quelle: Dafinchi / Shutterstock.com

TAG Immobilien

Platz 21: TAG Immobilien

TAG Immobilien: 0,99 Prozent

Quelle: TAG Immobilien

Porsche vz

Platz 20: Porsche vz

Porsche vz: 2,68 Prozent

Quelle: xxx

FUCHS SE VZ

Platz 19: FUCHS SE VZ

FUCHS SE VZ: 2,79 Prozent

Quelle: Bildmaterial © copyright FUCHS PETROLUB AG

Fraport

Platz 18: Fraport

Fraport: 2,82 Prozent

Quelle: Fraport AG Fototeam / Andreas Meinhardt

Delivery Hero

Platz 17: Delivery Hero

Delivery Hero: 2,90 Prozent

Quelle: Delivery Hero

Evonik

Platz 16: Evonik

Evonik: 3,24 Prozent

Quelle: Evonik

AUTO1

Platz 15: AUTO1

AUTO1: 3,85 Prozent

Quelle: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Bilfinger SE

Platz 14: Bilfinger SE

Bilfinger SE: 4,29 Prozent

Quelle: Bilfinger SE / Eventbild-Service / Uli Deck

LEG Immobilien

Platz 13: LEG Immobilien

LEG Immobilien: 4,45 Prozent

Quelle: LEG Immobilien

KRONES

Platz 12: KRONES

KRONES: 6,38 Prozent

Quelle: Krones AG

RTL

Platz 11: RTL

RTL: 7,61 Prozent

Quelle: 360b / Shutterstock.com

Ströer SE

Platz 10: Ströer SE

Ströer SE: 7,90 Prozent

Quelle: STRÖER

TKMS thyssenkrupp Marine Systems

Platz 9: TKMS thyssenkrupp Marine Systems

TKMS thyssenkrupp Marine Systems: 8,42 Prozent

Quelle: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com

Talanx

Platz 8: Talanx

Talanx: 9,28 Prozent

Quelle: Talanx AG

RATIONAL

Platz 7: RATIONAL

RATIONAL: 9,58 Prozent

Quelle: Rational

HENSOLDT

Platz 6: HENSOLDT

HENSOLDT: 12,30 Prozent

Quelle: HENSOLDT

Sartorius vz

Platz 5: Sartorius vz

Sartorius vz: 12,49 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

IONOS

Platz 4: IONOS

IONOS: 12,83 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

PUMA SE

Platz 3: PUMA SE

PUMA SE: 16,75 Prozent

Quelle: Puma

CTS Eventim

Platz 2: CTS Eventim

CTS Eventim: 22,57 Prozent

Quelle: Willy Barton / Shutterstock.com

Nemetschek SE

Platz 1: Nemetschek SE

Nemetschek SE: 23,53 Prozent

Quelle: Nemetschek Group

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com, Ismagilov / Shutterstock.com

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