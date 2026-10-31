Oktober 2026: So bewegten sich die MDAX-Aktien im abgelaufenen Monat
Der deutsche Index für mittelständische Unternehmen MDAX bewegte sich im Oktober deutlich. So schlugen sich die Einzelwerte.
Platz 51: Das Ranking
Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im MDAX im Oktober 2026 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 30.09.2026 und dem 30.10.2026. Stand ist der 30.10.2026.
Quelle: FrankHH / Shutterstock.com
Platz 50: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec): -30,59 Prozent
Quelle: SUSS MicroTec SE
Platz 49: Siltronic
Siltronic: -28,35 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 48: Elmos Semiconductor
Elmos Semiconductor: -21,94 Prozent
Quelle: Elmos Semiconductor SE
Platz 47: flatexDEGIRO
flatexDEGIRO: -19,16 Prozent
Quelle: Ralf Liebhold / Shutterstock.com
Platz 46: Aurubis
Aurubis: -16,59 Prozent
Quelle: Sascha Schuermann/Getty Images
Platz 45: KION GROUP
KION GROUP: -16,24 Prozent
Quelle: KION GROUP
Platz 44: DEUTZ
DEUTZ: -15,79 Prozent
Quelle: DEUTZ AG
Platz 43: K+S
K+S: -14,88 Prozent
Quelle: K+S
Platz 42: AIXTRON SE
AIXTRON SE: -14,72 Prozent
Quelle: AIXTRON
Platz 41: Knorr-Bremse
Knorr-Bremse: -12,06 Prozent
Quelle: Knorr-Bremse AG
Platz 40: Aroundtown SA
Aroundtown SA: -11,91 Prozent
Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Platz 39: TRATON
TRATON: -9,36 Prozent
Quelle: TRATON GROUP
Platz 38: thyssenkrupp
thyssenkrupp: -9,34 Prozent
Quelle: thyssenkrupp AG
Platz 37: Schaeffler
Schaeffler: -9,08 Prozent
Quelle: Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Platz 36: DWS Group GmbH
DWS Group GmbH: -8,46 Prozent
Quelle: Olga P Galkina / Shutterstock.com
Platz 35: LANXESS
LANXESS: -7,70 Prozent
Quelle: LANXESS
Platz 34: JENOPTIK
JENOPTIK: -7,48 Prozent
Quelle: JENOPTIK
Platz 33: WACKER CHEMIE
WACKER CHEMIE: -7,45 Prozent
Quelle: Wacker Chemie
Platz 32: Salzgitter
Salzgitter: -7,37 Prozent
Quelle: Lukassek / Shutterstock.com
Platz 31: AUMOVIO
AUMOVIO: -7,03 Prozent
Quelle: AUMOVIO SE
Platz 30: Lufthansa
Lufthansa: -6,49 Prozent
Quelle: Lufthansa
Platz 29: Nordex
Nordex: -3,63 Prozent
Quelle: Lukassek / Shutterstock.com
Platz 28: Bechtle
Bechtle: -2,84 Prozent
Quelle: Bechtle AG
Platz 27: RENK
RENK: -2,13 Prozent
Quelle: RENK Group AG
Platz 26: United Internet
United Internet: -1,56 Prozent
Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Platz 25: HELLA GmbH
HELLA GmbH: -1,00 Prozent
Quelle: HELLA
Platz 24: Porsche Automobil
Porsche Automobil: -0,04 Prozent
Quelle: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images
Platz 23: freenet
freenet: 0,44 Prozent
Quelle: freenet
Platz 22: TUI
TUI: 0,87 Prozent
Quelle: Dafinchi / Shutterstock.com
Platz 21: TAG Immobilien
TAG Immobilien: 0,99 Prozent
Quelle: TAG Immobilien
Platz 20: Porsche vz
Porsche vz: 2,68 Prozent
Quelle: xxx
Platz 19: FUCHS SE VZ
FUCHS SE VZ: 2,79 Prozent
Quelle: Bildmaterial © copyright FUCHS PETROLUB AG
Platz 18: Fraport
Fraport: 2,82 Prozent
Quelle: Fraport AG Fototeam / Andreas Meinhardt
Platz 17: Delivery Hero
Delivery Hero: 2,90 Prozent
Quelle: Delivery Hero
Platz 16: Evonik
Evonik: 3,24 Prozent
Quelle: Evonik
Platz 15: AUTO1
AUTO1: 3,85 Prozent
Quelle: IgorGolovniov / Shutterstock.com
Platz 14: Bilfinger SE
Bilfinger SE: 4,29 Prozent
Quelle: Bilfinger SE / Eventbild-Service / Uli Deck
Platz 13: LEG Immobilien
LEG Immobilien: 4,45 Prozent
Quelle: LEG Immobilien
Platz 12: KRONES
KRONES: 6,38 Prozent
Quelle: Krones AG
Platz 11: RTL
RTL: 7,61 Prozent
Quelle: 360b / Shutterstock.com
Platz 10: Ströer SE
Ströer SE: 7,90 Prozent
Quelle: STRÖER
Platz 9: TKMS thyssenkrupp Marine Systems
TKMS thyssenkrupp Marine Systems: 8,42 Prozent
Quelle: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com
Platz 8: Talanx
Talanx: 9,28 Prozent
Quelle: Talanx AG
Platz 7: RATIONAL
RATIONAL: 9,58 Prozent
Quelle: Rational
Platz 6: HENSOLDT
HENSOLDT: 12,30 Prozent
Quelle: HENSOLDT
Platz 5: Sartorius vz
Sartorius vz: 12,49 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 4: IONOS
IONOS: 12,83 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 3: PUMA SE
PUMA SE: 16,75 Prozent
Quelle: Puma
Platz 2: CTS Eventim
CTS Eventim: 22,57 Prozent
Quelle: Willy Barton / Shutterstock.com
Platz 1: Nemetschek SE
Nemetschek SE: 23,53 Prozent
Quelle: Nemetschek Group
Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com, Ismagilov / Shutterstock.com