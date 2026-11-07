Torex Resources gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
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Torex Resources hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,35 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,83 CAD je Aktie generiert.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Torex Resources im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35,49 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 777,0 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 573,4 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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