Torex Resources gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

07.11.26 06:35 Uhr

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Torex Resources im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35,49 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 777,0 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 573,4 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,35 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,83 CAD je Aktie generiert.

Torex Resources hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

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Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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