TORICO: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
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TORICO hat am 09.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 27,13 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal -2,000 JPY je Aktie in den Büchern standen.
TORICO hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 779,4 Millionen JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 753,9 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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