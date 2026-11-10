TORICO: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

10.11.26 06:35 Uhr

TORICO hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 779,4 Millionen JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 753,9 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 27,13 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal -2,000 JPY je Aktie in den Büchern standen.

TORICO hat am 09.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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