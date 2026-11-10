DAX 26.267 +1,7%ESt50 6.290 +1,9%MSCI World 4.846 +2,2%Top 10 Crypto 9,68 -1,5%Nas 25.253 +2,7%Bitcoin 66.376 -0,9%Euro 1,1227 +0,0%Öl 91,6 -1,1%Gold 4.122 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

TORICO: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Werte in diesem Artikel
Aktien
TORICO Co. Ltd. Registered Shs
106.00 JPY 0.00 JPY 0.0 %
Charts | News | Analysen

TORICO hat am 09.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 27,13 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal -2,000 JPY je Aktie in den Büchern standen.

TORICO hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 779,4 Millionen JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 753,9 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion Finanzen.net

Werbung

TORICO Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für TORICO nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.