Torikizoku: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Torikizoku lud am 05.06.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.04.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 41,29 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 31,37 JPY je Aktie generiert.

Torikizoku hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12,93 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11,64 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net