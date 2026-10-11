Toro: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
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Toro präsentierte in der am 09.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,16 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Toro ein Ergebnis je Aktie von 0,020 USD vermeldet.
Der Umsatz wurde auf 8,1 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.net
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