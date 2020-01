Toro schüttet Dividende aus

Der amerikanische Industriekonzern Toro Co. (ISIN: US8910921084, NYSE: TTC) zahlt am heutigen Donnerstag eine Dividende von 25 US-Cents je Aktie aus. Record date war der 26. Dezember. Auf das Gesamtjahr hochgerechnet schüttet Toro 1,00 US-Dollar an seine Investoren aus.

Beim derzeitigen Aktienkurs von 81,60 US-Dollar (Stand: 8. Januar 2020) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 1,23 Prozent.

Toro ist ein weltweiter Lieferant von Maschinen und Geräten für die Rasen- und Landschaftspflege. Es werden unter anderem Rasenmäher, Rasentraktoren, Sportplatz- und Golfplatzpflegemaschinen sowie Präzisionsberegnungslösungen angeboten. Im April 2019 schloss Toro die Übernahme von The Charles Machine Works, Inc. ab. Im vierten Quartal des Fiskaljahres 2019 lag der Umsatz bei 734,38 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 539,30 Mio. US-Dollar), wie am 18. Dezember berichtet wurde. Im Gesamtjahr 2019 betrug der Umsatz 3,14 Mrd. US-Dollar nach 2,62 Mrd. US-Dollar im Jahr zuvor.

Seit Jahresanfang 2020 liegt die Aktie an der Wall Street mit 2,42 Prozent im Plus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 8,7 Mrd. US-Dollar (Stand: 8. Januar 2020).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de