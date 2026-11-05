Toromont Industries zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Werte in diesem Artikel
Toromont Industries lud am 02.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,34 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,250 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Toromont Industries im vergangenen Quartal 1,18 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 23,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Toromont Industries 954,8 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Toromont Industries
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Toromont Industries
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen