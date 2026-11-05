Toromont Industries zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

05.11.26 06:35 Uhr

Toromont Industries lud am 02.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,34 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,250 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Toromont Industries im vergangenen Quartal 1,18 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 23,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Toromont Industries 954,8 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion Finanzen.net