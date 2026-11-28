Toronto Cleantech Capital: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Werte in diesem Artikel
Toronto Cleantech Capital hat am 26.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 62,80 Prozent auf 8,0 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,9 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Toronto Cleantech Capital
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Toronto Cleantech Capital
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen