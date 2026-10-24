Toronto Cleantech Capital stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
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Toronto Cleantech Capital hat am 22.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,01 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,010 CAD je Aktie gewesen.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,38 Prozent auf 4,8 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,2 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,040 CAD beziffert. Im Vorjahr hatte Toronto Cleantech Capital ein Ergebnis je Aktie von -0,030 CAD vermeldet.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Toronto Cleantech Capital 16,55 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,61 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 14,44 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
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