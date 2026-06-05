Torrid: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
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Torrid präsentierte am 04.06.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 245,8 Millionen USD – eine Minderung von 7,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 266,0 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.net
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