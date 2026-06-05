Torrid: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 245,8 Millionen USD – eine Minderung von 7,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 266,0 Millionen USD eingefahren.

Torrid präsentierte am 04.06.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel.

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