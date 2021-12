Tortenhersteller Coppenrath & Wiese hält Umsatzniveau

METTINGEN (dpa-AFX) - Der niedersächsisch-westfälische Tiefkühltortenhersteller Coppenrath & Wiese spürt den Verlauf der Corona-Krise an der Nachfrage nach seinen Produkten. Zu Beginn der Pandemie seien kleinere Artikel nachgefragt gewesen, seit diesem Frühjahr habe die Nachfrage nach großen Torten wieder angezogen, teilte das zur Oetker-Gruppe gehörende Unternehmen am Mittwoch im münsterländischen Mettingen mit.

Der Hersteller rechnet für dieses Jahr mit einem stabilen Umsatz. Die Prognose für den Erlös liege bei 440 Millionen Euro, was dem Vorjahreswert entspreche.

Der Personalbedarf steigt unterdessen. Gesucht werden Mitarbeiter in den Bereichen Logistik und IT, aber auch bei Fachkräften und ungelernten Arbeitskräften in der Fertigung solle es Zuwachs geben. Die derzeitige Zahl der Beschäftigten beträgt 3 100. Im kommenden Jahr sollen 200 Mitarbeitende eingestellt werden, davon 120 Mitarbeitende für die Produktion und 80 Fachkräfte./eks/DP/jha