DAX25.176 +0,8%Est506.173 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5500 -2,1%Nas23.152 +1,3%Bitcoin57.900 +0,7%Euro1,1821 +0,1%Öl70,98 ±0,0%Gold5.197 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 PayPal A14R7U Bayer BAY001 Microsoft 870747 Nordex A0D655 Infineon 623100 Amazon 906866 Lufthansa 823212 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Zahlenhammer von NVIDIA: Asiens Börsen uneinheitlich -- NVIDIA mit Rekordzahlen -- Salesforce-Bilanz überzeugt -- Gerresheimer: BaFin weitet Prüfung aus - neue Bilanzierungsfragen im Fokus
Top News
Ausblick: D-Wave Quantum gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt Ausblick: D-Wave Quantum gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
BVB-Aktie nach Pleite in Bergamo unter Druck: Borussia Dortmund scheitert in der Königsklasse BVB-Aktie nach Pleite in Bergamo unter Druck: Borussia Dortmund scheitert in der Königsklasse
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Torwart Kobel zu BVB-Aus: 'Nehme das auf meine Kappe'

26.02.26 05:27 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BVB (Borussia Dortmund)
3,20 EUR -0,10 EUR -2,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

BERGAMO (dpa-AFX) - Gregor Kobel suchte erst gar nicht nach Ausreden für seinen bösen Patzer, mit dem der Schweizer Nationaltorwart das bittere Aus für Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) in der Zwischenrunde der Champions League eingeleitet hatte. "Es ist bitter. Fußball kann sehr hart sein. Ich habe in dieser Sekunde die falsche Entscheidung getroffen und nehme das auf meine Kappe", sagte Kobel nach dem 1:4 (0:2) des Bundesliga-Zweiten bei Atalanta Bergamo. "Es tut mir leid für die Jungs."

Wer­bung

Blackout hat fatale Konsequenzen

Die Nachspielzeit war schon fast abgelaufen, als Kobel weit außerhalb des eigenen Strafraums völlig unbedrängt ein verheerender Fehlpass unterlief. Daraus entstand der Elfmeter für Bergamo, der zum entscheidenden 4:1 für die Italiener führte.

"Es war mein Fehler. Ich wollte ihn weghauen, aber der Ball lag nicht richtig, um ihn sauber zu schlagen. Aber am Ende musst du den Ball natürlich klären, scheißegal wie. Es ist super hart für die Mannschaft", sagte Kobel.

Keine Schuldzuweisungen

Öffentliche Vorwürfe an den 28-Jährigen gab es nicht. "Greg ist ein sehr wichtiger Bestandteil der Mannschaft und hat uns schon viele Spiele gerettet. Er weiß selbst, dass er die falsche Entscheidung getroffen hat und hat sich entschuldigt", sagte BVB-Trainer Niko Kovac.

Wer­bung

Auch Sportdirektor Sebastian Kehl wollte Kobel für den folgenschweren Fehler nicht den Kopf waschen. "Ich glaube, er weiß, dass er in dieser Situation eine bessere Entscheidung treffen muss", sagte der Ex-Profi. Und Kapitän Emre Can bekräftigte: "Es gibt definitiv keinen Vorwurf."

Kobel selbst wollte sich nicht lange mit seinem Fauxpas beschäftigen. Denn schon am Samstag steht der Bundesliga-Klassiker gegen Tabellenführer Bayern München an. "Jetzt heißt es Mund abputzen und weitermachen. Wir haben ein geiles Spiel vor der Brust. Da gilt es, die volle Energie auf den Platz zu bringen", sagte der BVB-Keeper./edo/DP/zb

Ausgewählte Hebelprodukte auf BVB (Borussia Dortmund)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BVB (Borussia Dortmund)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu BVB (Borussia Dortmund)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu BVB (Borussia Dortmund)

DatumRatingAnalyst
17.02.2026BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.11.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.10.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.05.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
17.02.2026BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.11.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.10.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.05.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
23.11.2017BVB (Borussia Dortmund) NeutralOddo Seydler Bank AG
29.11.2016BVB (Borussia Dortmund) NeutralOddo Seydler Bank AG
16.12.2014BVB (Borussia Dortmund) HaltenGSC Research GmbH
08.10.2010Borussia Dortmund GmbHCo haltenBankhaus Lampe KG
10.06.2010Borussia Dortmund wurde ausgestopptFocus Money
DatumRatingAnalyst
14.08.2007Borussia Dortmund verkaufenGSC Research
19.06.2007Borussia Dortmund verkaufenGSC Research
17.04.2007Borussia Dortmund DowngradeGSC Research
18.08.2006Borussia Dortmund reduzierenAC Research
22.05.2006Borussia Dortmund verkaufenEuro am Sonntag

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BVB (Borussia Dortmund) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen