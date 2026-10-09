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Tose stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

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Tose Co Ltd
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Tose hat am 08.10.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei 68,20 JPY. Im letzten Jahr hatte Tose einen Gewinn von 16,58 JPY je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,49 Milliarden JPY – eine Minderung von 15,73 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,77 Milliarden JPY eingefahren.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 94,66 JPY gegenüber 33,01 JPY je Aktie im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite hat Tose im vergangenen Geschäftsjahr 6,32 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tose 6,64 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.net

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