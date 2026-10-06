TOSEI: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
TOSEI stellte am 05.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS lag bei 0,06 USD. Im letzten Jahr hatte TOSEI einen Gewinn von 0,130 USD je Aktie eingefahren.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 30,57 Prozent zurück. Hier wurden 84,9 Millionen USD gegenüber 122,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.net
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