TOSEI hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
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TOSEI hat am 05.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2026 – vorgestellt.
In Sachen EPS wurden 10,36 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TOSEI 18,75 JPY je Aktie eingenommen.
TOSEI hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13,65 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 23,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,90 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.net
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