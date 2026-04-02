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TOSEI: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

07.04.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
TOSEI CORP
11,11 USD -11,52 USD -50,91%
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TOSEI hat am 06.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 104,99 JPY. Im Vorjahresviertel waren 84,36 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 60,50 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 31,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 46,07 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

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