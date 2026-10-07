TOSHIN präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

07.10.26 06:35 Uhr

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 21,92 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3,03 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 3,88 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

TOSHIN vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 91,46 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 3,25 JPY je Aktie erwirtschaftet.

TOSHIN hat am 06.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Ausgewählte Hebelprodukte auf TOSHIN

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TOSHIN

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung