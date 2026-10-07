TOSHIN präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Werte in diesem Artikel
TOSHIN hat am 06.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
TOSHIN vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 91,46 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 3,25 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 21,92 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3,03 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 3,88 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf TOSHIN
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TOSHIN
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen