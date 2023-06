Total Energy Services meldet Dividende

Der kanadische Energiekonzern Total Energy Services Inc. (ISIN: CA89154B1022, TSE: TOT) wird den Aktionären eine unveränderte Quartalsdividende in Höhe von 8 kanadischen Cents ausschütten. Ausbezahlt wird die Dividende am 17. Juli 2023. Ex-Dividenden Tag ist der 29. Juni 2023 (Record date: 30. Juni 2023).

Auf das Jahr hochgerechnet zahlt das Unternehmen weiterhin 0,32 kanadische Dollar (CAD) an die Anteilsinhaber. Die aktuelle Dividendenrendite liegt beim derzeitigen Aktienkurs von 8,90 CAD (Stand: 1. Juni 2023) bei 3,60 Prozent. Total Energy Services erzielte im ersten Quartal (31. März) des Fiskaljahres 2023 einen Umsatz von 228,72 Mio. CAD (Vorjahr: 161,45 Mio. CAD), wie am 11. Mai 2023 berichtet wurde.

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Total Energy Services beträgt 365,79 Mio. CAD. Seit Jahresanfang 2023 liegt die Aktie an der Börse in Toronto mit 3,37 Prozent im Plus (Stand: 1. Juni 2023).

Redaktion MyDividends.de