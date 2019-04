Total investiert 150 Millionen Euro in Raffinerie in Leuna

LEUNA (dpa-AFX) - Die Total-Raffinerie investiert in Leuna im Saalekreis 150 Millionen Euro in neue Anlagen. Am Freitag war der Spatenstich für das Vorhaben, wie das Unternehmen mitteilte. Ziel sei es, die Produktionskapazitäten für Methanol zu erhöhen. Das sei einer der wichtigsten Ausgangsstoffe für die Chemische Industrie. Das Projekt trage zur besseren Einbindung in die Petrochemie bei und erhöhe die Wettbewerbsfähigkeit, so Raffinerieleiter Willi Frantz. Die Arbeiten sollen im Jahr 2021 abgeschlossen sein. Die Raffinerie ist mit Abstand das umsatzstärkste Unternehmen in Sachsen-Anhalt./hnl/DP/fba