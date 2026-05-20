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Total Return Swaps

CSG greift tiefer nach Alzchem - auch Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS im Blick

02.06.26 09:50 Uhr
CSG weitet Alzchem-Beteiligung aus - auch Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS im Fokus | finanzen.net

Der tschechische Rüstungskonzern CSG (Czechoslokav Group) hat seinen Anteil am deutschen Spezialchemie- und Sprengstoffhersteller Alzchem deutlich erhöht.

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Die Tschechen hätten der Gesellschaft über das Tochterunternehmen Staluna Trade einen Anteil an den Stimmrechten von 9,9 Prozent gemeldet, teilte Alzchem am Dienstag in Trostberg mit. Zusätzlich habe sich CSG über Finanzinstrumente Zugriff auf 10,2 Prozent der Anteile gesichert - damit ergebe sich ein Anteil von zusammengenommen 20,1 Prozent. Bisher lag der für Staluna auf der Alzchem-Webseite aufgeführte Anteil bei 9,2 Prozent. Die im SDAX notierte Alzchem-Aktie legte im frühen Handel um 5,45 Prozent auf 197,30 Euro zu. Die Papiere von CSG verlieren im Amsterdam derweil 2,05 Prozent auf 16,326 Euro.

Bei den Finanzinstrumenten handle es sich um sogenannte Total Return Swaps mit Barausgleich, die keine direkten Stimmrechte vermittelten, hieß es von Alzchem. CSG habe gegenüber Alzchem ihre Rolle als langfristig orientierter Investor bestätigt. Unternehmensstrategie und operative Ausrichtung der Gesellschaft blieben unverändert. Alzchem produziert unter anderem Kreatin-Produkte als Nahrungsergänzungsmittel für Sportler und den Sprengstoff Nitroguanidin für die Rüstungsindustrie. CSG ist einer der größten Rüstungskonzerne und Munitionshersteller Europas, die Aktie ist seit Januar in Amsterdam notiert.

Daneben stehen auch die deutschen Rüstungskonkurrenten im Blick: Die a href="/aktien/hensoldt-aktie" target="_blank" rel="noopener">HENSOLDT-Aktie notiert via XETRA zeitweise 0,26 Prozent höher bei 83,50 Euro. Die Anteilsscheine von Rheinmetall verlieren zum Handelsschluss 2,22 Prozent auf 1.180,20 Euro. TKMS bewegt sich tiefer und verliert 1,26 Prozent auf 78,20 Euro. Derweil zeigt sich RENK mit 0,06 Prozent im Pöus bei 52,42 Euro.

/men/stk

TROSTBERG (dpa-AFX)

Bildquellen: BalkansCat / Shutterstock.com, Alzchem Group AG

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