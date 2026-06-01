TotalEnergies-Aktie freundlich: Rückzug aus Windparkprojekt vor Helgoland geplant

Entgegen früheren Angaben will der französische Öl- und Gaskonzern TotalEnergies nun doch die Konzession für ein Windparkprojekt nordwestlich der Insel Helgoland zurückgeben und zudem eine Entschädigung erhalten.Lesen Sie hier den vollständigen awp-Artikel Lesen Sie hier den vollständigen awp-Artikel