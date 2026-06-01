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TotalEnergies-Aktie freundlich: Rückzug aus Windparkprojekt vor Helgoland geplant

11.06.26 14:41 Uhr

Entgegen früheren Angaben will der französische Öl- und Gaskonzern TotalEnergies nun doch die Konzession für ein Windparkprojekt nordwestlich der Insel Helgoland zurückgeben und zudem eine Entschädigung erhalten.Lesen Sie hier den vollständigen awp-Artikel