Totalenergies beginnt mit Erschließung des Ubeta-Gasfeldes in Nigeria

Von Elena Vardon

PARIS (Dow Jones)--Totalenergies hat mit der Erschließung seines Ubeta-Gasfeldes in Nigeria begonnen. Die Produktion soll 2027 beginnen und bei 300 Millionen Kubikfuß pro Tag liegen, was etwa 70.000 Barrel Öläquivalent pro Tag einschließlich Kondensaten entspricht, wie der französische Energiekonzern mitteilte. Das Gas wird an den Flüssigerdgasproduzenten Nigeria LNG und dessen Verflüssigungsanlage auf Bonny Island geliefert.

Totalenergies betreibt die OML 58-Ölfeldlizenz, an der sie zu 40 Prozent beteiligt ist, zusammen mit der Nigerian National Petroleum Corp, die die restlichen 60 Prozent besitzt.

June 20, 2024 09:16 ET (13:16 GMT)