Totalenergies legt Adani-Engagement von 3,1 Mrd Dollar offen

Von Anviksha Patel

NEU-DELHI (Dow Jones)--Totalenergies ist von den Turbulenzen bei der indischen Adani-Gruppe betroffen. Der französische Energiekonzern hat seinen Investoren mitgeteilt, dass er ein "begrenztes" Engagement in Höhe von 3,1 Milliarden US-Dollar bei dem Mischkonzern habe, was 2,4 Prozent seiner weltweiten Investitionsaktivitäten entspreche. Die Adani-Gruppe hat bis Freitag mehr als 110 Milliarden Dollar an Marktwert verloren, nachdem der US-Leerverkäufer Hindenburg Research ihr vor über einer Woche weitreichende Betrügereien vorgeworfen hat.

Die Totalenergies SE hält den Angaben zufolge eine Beteiligung von 50 Prozent an dem Unternehmen Adani Total Private Limited, 37,4 Prozent an Adani Total Gas Ltd., und eine 20-prozentige Minderheitsbeteiligung an Adani Green Energy sowie 50 Prozent an den Solaranlagen des Joint Ventures AGEL23. Das Gemeinschaftsunternehmen soll die Solarstromerzeugung in Indien ausbauen.

Da diese Investitionen nach der Equity-Methode bilanziert werden, hat Totalenergies laut seiner Mitteilung in seinen Büchern keine Neubewertung der Beteiligungen an den börsennotierten Unternehmen Adani Total Gas und Adani Green Energy vorgenommen.

"Das Risiko für Totalenergies, das sich aus diesen Beteiligungen ergibt, ist begrenzt, da es 2,4 Prozent (3,1 Milliarden US-Dollar zum 31. Dezember 2022) des eingesetzten Kapitals des Unternehmens und nur 180 Millionen Dollar des Nettobetriebsergebnisses im Jahr 2022 ausmacht", teilte der Konzern mit.

Die Investitionen in die Adani-Firmen stünden im Einklang mit indischem Recht und den konzerneigenen internen Governance-Prozessen. Totalenergies begrüßte die Ankündigung des indischen Konglomerats, eine der vier großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften mit der Durchführung einer allgemeinen Prüfung zu beauftragen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/rio

(END) Dow Jones Newswires

February 03, 2023 05:48 ET (10:48 GMT)