Totalenergies profitiert von höheren Preisen, Abschreibung belastet

Von Giulia Petroni

PARIS (Dow Jones)--Der französische Energiekonzern Totalenergies hat im ersten Quartal dank des starken Anstiegs der Öl- und Gaspreise mehr verdient als im Vorjahreszeitraum. Allerdings schlug eine Teilabschreibung auf ein milliardenschweres Gas-Projekt in Nordrussland ins Kontor.

Im Zeitraum Januar bis März legte der Nettogewinn auf 4,94 Milliarden Dollar zu, von 3,34 Milliarden im Vorjahresquartal. Auf bereinigter Basis belief sich der Nettogewinn auf 8,98 Milliarden Dollar, das war mehr als Analysten laut Factset mit 8,07 Milliarden Dollar erwartet hatten.

Die Produktion von Totalenergies lag mit 2,84 Millionen Barrel Öläquivalent pro Tag 1 Prozent unter dem Vorjahresniveau, während der Umsatz von 43,74 Milliarden auf 68,61 Milliarden Dollar stieg.

Bereits am Vorabend hatte der Energiekonzern berichtet, dass er eine Wertminderung in Höhe von 4,1 Milliarden Dollar ausweisen muss. Aus den EU-Sanktionen gegen Russland wegen des Ukraine-Krieges ergäben sich zusätzliche Risiken für die Durchführung des Arctic-LNG-2-Projekt.

Totalenergies plant angesichts hoher und volatiler Gaspreise in Europa und Asien zusätzliche Investitionen in die kurzfristige Gasproduktion in der Nordsee. Bei Flüssiggas rechnet der Konzern mit einem durchschnittlichen Verkaufspreis von über 14 Dollar pro Energieeinheit Mbtu im zweiten Quartal.

Die erste Zwischendividende für das Jahr 2022 wurde auf 69 Euro-Cent festgesetzt, was einer Erhöhung um 5 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das Unternehmen wurde vom Vorstand ermächtigt, in der ersten Jahreshälfte eigene Aktien im Wert von bis zu 3 Milliarden Dollar zurückzukaufen.

April 28, 2022 04:51 ET (08:51 GMT)