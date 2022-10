Totalenergies steigert Gewinn im 3. Quartal dank höherer Preise

Aktien in diesem Artikel TotalEnergies 53,54 EUR

Von Giulia Petroni

PARIS (Dow Jones)--Der französische Energiekonzern Totalenergies hat im dritten Quartal von hohen Rohstoffpreisen profitiert und den Gewinn kräftig gesteigert. Allerdings schlug auch eine neue Wertminderung im Zusammenhang mit Russland zu Buche.

Der Nettogewinn stieg auf 6,63 Milliarden US-Dollar von 4,65 Milliarden im Vorjahresquartal, wie die Totalenergies SE mitteilte. Auf bereinigter Basis lag der Gewinn bei 9,86 Milliarden Dollar und damit über der von Factset ermittelten Konsensschätzung der Analysten, die einen Wert von 9,54 Milliarden Dollar prognostiziert hatten. Der Konzern buchte im Quartal eine neue Wertminderung in Höhe von 3,1 Milliarden Dollar im Zusammenhang mit Russland.

Die Kohlenwasserstoffproduktion von Totalenergies ging im Jahresvergleich um 5 Prozent auf 2,67 Millionen Barrel Öläquivalent pro Tag zurück. Im dritten Quartal des Vorjahres waren es 2,81 boe/d, was teilweise auf höhere geplante Wartungsarbeiten am Ichthys-Gasfeld in Australien und ungeplante Stillstände beim Kashagan-Ölfeld im Kaspischen Meer zurückzuführen sei. Für das vierte Quartal erwartet Totalenergies eine Produktion von etwa 2,8 Millionen boe/d.

Der Umsatz im dritten Quartal stieg von 54,73 Milliarden im Vorjahreszeitraum auf 69,04 Milliarden Dollar.

Totalenergies geht davon aus, dass die Ölpreise durch die Entscheidung der Opec+, die Produktionsquoten zu senken, und das europäische Importverbot von russischem Öl gestützt werden, obwohl für das nächste Jahr ein langsameres globales Wachstum erwartet wird. Auch dürften die Gaspreise hoch und die Raffineriemargen stark bleiben.

Die Aktionäre sollen eine dritte Zwischendividende in Höhe von 0,69 Euro je Aktie erhalten, was der ersten und zweiten Zwischendividende für 2022 entspricht und eine Erhöhung um 5 Prozent gegenüber der Zwischen- und der Schlussdividenden für 2021 bedeutet.

October 27, 2022 03:46 ET (07:46 GMT)