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Totalenergies verdient dank gestiegener Ölpreise deutlich mehr

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PARIS (dpa-AFX) - Der französische Ölkonzern TotalEnergies hat im zweiten Quartal wegen der durch den Iran-Krieg kräftig gestiegenen Ölpreise deutlich mehr verdient. Davon sollen auch die Aktionäre profitieren. So plant der Konzern eine gegenüber dem Vorjahr um 5,9 Prozent höhere zweite Zwischendividende von 0,90 Euro je Aktie, wie der Konzern am Donnerstag in Paris mitteile. Zudem sollen im dritten Quartal wie zuletzt Aktien von bis zu 1,5 Milliarden US-Dollar zurückgekauft werden. Die Aktie legte im frühen Handel um mehr als zwei Prozent zu.

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Im zweiten Quartal stieg der um Sondereffekte bereinigte Gewinn gegenüber dem Vorquartal um 12 Prozent auf 6,0 Milliarden US-Dollar (rund 5,3 Mrd Euro). Branchenexperten hatten hier einen Tick mehr erwartet. Der operative freie Barmittelfluss stieg um 14 Prozent auf 9,8 Milliarden Dollar./err/nas

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DatumRatingAnalyst
11:06 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
20.07.26 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
20.07.26 TotalEnergies Buy Jefferies & Company Inc.
17.07.26 TotalEnergies Buy UBS AG
17.07.26 TotalEnergies Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)