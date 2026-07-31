DAX 25.960 +1,3%ESt50 6.405 +0,7%MSCI World 4.848 +0,5%Top 10 Crypto 8,08 -2,1%Nas 25.374 +1,0%Bitcoin 54.073 -1,6%Euro 1,1524 -0,2%Öl 83,9 -6,9%Gold 4.059 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Totalenergies verkauft Anteil an europäischen Erneuerbare-Anlagen an KKR

Werte in diesem Artikel
Aktien
KKR & Co Inc.
87.94 EUR 0.42 EUR 0.48 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Shell (ex Royal Dutch Shell)
39.32 EUR -0.64 EUR -1.59 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
TotalEnergies
75.60 EUR -1.34 EUR -1.74 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Von Adam Whittaker

DOW JONES--Totalenergies hat dem Verkauf eines 50-prozentigen Anteils an europäischen Onshore-Solar- und Windkraftanlagen an das Private-Equity-Unternehmen KKR zugestimmt. Das Geschäft bewertet das Portfolio mit 1,8 Milliarden Euro, einschließlich Schulden.

Werbung

Wie der französische Energiekonzern mitteilte, bezieht sich sein Anteil auf ein weitgehend entwickeltes 1,2-Gigawatt-Portfolio mit Anlagen in Deutschland, Spanien, Frankreich und Polen. Totalenergies teilte darüber hinaus mit, es habe dem Kauf eines 4-Gigawatt-Portfolios für erneuerbare Energien von dem britischen Energiekonzern Shell zugestimmt. Bei der Mehrheit der Anlagen handele es sich um zu entwickelnde Solar-, Wind- und Batteriespeicherprojekte in Italien, Großbritannien und Spanien.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/DJN/uxd/flf

(END) Dow Jones Newswires

August 03, 2026 04:13 ET (08:13 GMT)

Aktuelle TotalEnergies Aktie News

Werbung

TotalEnergies Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für TotalEnergies nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
31.07.26 TotalEnergies Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.07.26 TotalEnergies Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.07.26 TotalEnergies Kaufen DZ BANK
23.07.26 TotalEnergies Buy Jefferies & Company Inc.
23.07.26 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets