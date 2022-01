Aktien in diesem Artikel TotalEnergies 49,93 EUR

-0,15% Charts

News

Analysen

Von Giulia Petroni und Olivia Bugault

PARIS (Dow Jones)--Der französische Ölkonzern Totalenergies zieht sich aus Myanmar zurück und begründet den Schritt mit Druck seitens seiner Aktionäre. Zudem habe sich die Lage in dem südostasiatischen Land seit dem Militärputsch im vergangenen Jahr verschlechtert. Der Konzern sei nicht in der Lage gewesen, die Erwartungen seiner Anteilseigner zu erfüllen und die Finanzströme zu stoppen, die dem Staat Myanmar aus dem von Totalenergies betriebenen Yadana-Feld über die nationale Ölgesellschaft Myanma Oil and Gas Enterprise zufließen.

Die Totalenergies SE teilte mit, sie habe nun beschlossen, aus den Verträgen in Bezug auf das Yadana-Feld und mit dem Pipelinebetreiber MGTC in Myanmar ohne irgendeine finanzielle Entschädigung auszusteigen, sowohl als Betreiber als auch als Anteilseigner.

Die Partner bei Yadana und der Moattama Gas Transportation Company Limited (MGTC) wurden über den Rückzug informiert, der spätestens nach Ablauf der sechsmonatigen Vertragslaufzeit wirksam werde. In diesem Zeitraum wird Totalenergies nach eigenen Angaben weiterhin als Betreiber des Feldes fungieren und die Kontinuität der Gaslieferungen sicherstellen.

Der Konzern habe zudem die französische Regierung gebeten, gezielte Sanktionen gegen solche Finanzströme zu verhängen, ohne die Produktion zu stoppen, aber sie habe noch keine Mittel dafür gefunden.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/mgo

(END) Dow Jones Newswires

January 21, 2022 05:34 ET (10:34 GMT)