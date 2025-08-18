DAX24.352 +0,7%ESt505.427 +0,7%Top 10 Crypto16,73 -1,6%Dow44.854 -0,2%Nas21.743 +0,1%Bitcoin101.544 -3,6%Euro1,1662 -0,4%Öl66,30 +0,9%Gold3.343 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 TUI TUAG50 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 Lilium A3CYXP Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Treffen von Trump und Putin rückt näher: DAX fester -- Wall Street leicht im Minus -- RWE-Ergebnis bleibt hinter Schätzungen zurück -- Bullish, Birkenstock, BYD, D-Wave, TUI, Bitcoin im Fokus
Top News
Erstmals über 124.000 US-Dollar: Bitcoin fällt nach neuem Rekordhoch zurück Erstmals über 124.000 US-Dollar: Bitcoin fällt nach neuem Rekordhoch zurück
Adyen-Aktie bricht ein: Adyen rudert bei Umsatzprognose zurück Adyen-Aktie bricht ein: Adyen rudert bei Umsatzprognose zurück
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Tote durch russische Angriffe im ostukrainischem Grenzgebiet

14.08.25 15:40 Uhr

KOSATSCHA LOPAN (dpa-AFX) - Im ostukrainischen Grenzgebiet Charkiw sind mindestens zwei Menschen durch russische Angriffe getötet worden. Ein Gleitbombenangriff fand den Angaben der Militärverwaltung der Gemeinde Derhatschi nach auf die Siedlung Kosatscha Lopan knapp vier Kilometer von der russischen Grenze statt. Ein Mann wurde demnach in seinem Wohnhaus getötet, ein weiterer musste schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Am Vormittag war bereits ein Einwohner der Siedlung bei einer Attacke mit Mehrfachraketenwerfern in seinem Haus getötet worden. Der Chef der Militärverwaltung von Derhatschi, Wjatscheslaw Sadorenko, forderte die im Grenzgebiet verbliebenen Einwohner auf, das Gebiet zu verlassen.

Wer­bung

Auch bei der Stadt Kupjansk mehr als 100 Kilometer weiter südöstlich kamen zwei Zivilisten ums Leben. Ein ziviles Auto sei von einer russischen Drohne angegriffen worden, teilte Gebietsgouverneur Oleh Synjehubow bei Telegram mit. Eine weitere Insassin des Fahrzeugs musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Ukraine wehrt sich seit fast dreieinhalb Jahren gegen eine russische Invasion./ast/DP/jha