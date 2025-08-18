DAX24.331 +0,6%ESt505.417 +0,5%Top 10 Crypto16,67 -2,0%Dow44.922 +1,0%Nas21.713 +0,1%Bitcoin103.519 -1,7%Euro1,1673 -0,3%Öl65,96 +0,3%Gold3.350 -0,2%
Tote nach russischem Beschuss von Gebiet Cherson

14.08.25 14:07 Uhr

CHERSON (dpa-AFX) - Im südukrainischen Gebiet Cherson sind mindestens zwei Menschen durch russischen Beschuss getötet worden. Weitere sechs wurden verletzt, wie die Polizei des Gebiets mitteilte. Die Ortschaften Tschornobajiwka, Stepaniwka und Komyschany sind demnach mittels Mehrfachraketenwerfern beschossen worden. Dabei seien über 70 Wohnhäuser und auch landwirtschaftliche Gebäude beschädigt worden.

Die Ortschaften liegen am Rand der Gebietshauptstadt Cherson auf dem nördlichen Ufer des Stromes Dnipro. Der Fluss bildet an dieser Stelle die Frontlinie zwischen russischen und ukrainischen Truppen, es gibt immer wieder gegenseitigen Artilleriebeschuss über den Dnipro hinweg.

Die Ukraine wehrt sich seit mehr als drei Jahren gegen eine russische Invasion./ast/DP/jha