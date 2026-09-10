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Tote nach russischem Drohnenangriff auf Pawlohrad

PAWLOHRAD (dpa-AFX) - Bei einem russischen Drohnenangriff sind in der südostukrainischen Stadt Pawlohrad mindestens drei Menschen getötet worden. Es gebe über 30 Verletzte, teilte die Staatsanwaltschaft der Region Dnipropetrowsk mit. Bei der Attacke wurden demnach mehrere Geschäfte und Autos beschädigt. Die Behörde ermittelt wegen eines möglichen Kriegsverbrechens. Pawlohrad ist rund 80 Kilometer von der Frontlinie entfernt.

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Die Ukraine wehrt sich seit Februar 2022 gegen eine russische Invasion./ast/DP/men

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