DAX24.953 -0,1%Est506.293 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3100 +4,1%Nas26.518 +1,9%Bitcoin55.966 +1,4%Euro1,1452 -0,2%Öl79,17 -1,5%Gold4.201 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 SAP 716460 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Micron Technology 869020 BMW 519000 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Iran-Gespräche: DAX kämpft um 25.000 Punkte -- Nikkei: Allzeithoch -- HOCHTIEF springt in den DAX -- FMC, DroneShield, Infineon, AIXTRON, Siemens Energy, LG, SK hynix, Rheinmetall, Tesla im Fokus
Top News
SAP schaltet auf Informationsstille: Quiet Period vor den Q2-Zahlen beginnt - Aktie schwächer SAP schaltet auf Informationsstille: Quiet Period vor den Q2-Zahlen beginnt - Aktie schwächer
DroneShield-Aktie dennoch schwach: Ehemaliger Konteradmiral zieht in Verwaltungsrat ein DroneShield-Aktie dennoch schwach: Ehemaliger Konteradmiral zieht in Verwaltungsrat ein
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Tote nach russischen Angriffen an mehreren Orten der Ukraine

22.06.26 09:37 Uhr

SUMY/SAPORISCHSCHJA (dpa-AFX) - Durch russische Angriffe sind in der Ukraine mindestens fünf Menschen getötet worden. In der Gemeinde Snob-Nowhorodske im nordostukrainischen Gebiet Sumy habe ein Drohnenangriff das Haus einer kinderreichen Familie getroffen, teilte die regionale Staatsanwaltschaft mit.

Ein 13-Jähriger, sein Vater und seine Großmutter seien ums Leben gekommen. Die Mutter und zwei Geschwister im Alter von 10 und 13 Jahren wurden demnach verletzt. Die Ortschaft liegt nur wenige Kilometer von der Grenze zu Russland entfernt.

In Saporischschja im Südosten der Ukraine wurde eine Frau bei einem russischen Drohnenangriff getötet, wie Militärgouverneur Iwan Fedorow mitteilte. Drei weitere seien verletzt worden. Der Flugkörper schlug demnach in ein Haus in einem Wohngebiet ein und löste einen Brand aus.

Angriffe auf Handelsschiffe

Russland attackierte nach ukrainischen Behördenangaben in der Nacht auch mehrere zivile Handelsschiffe im Schwarzen Meer mit Drohnen. Auf einem Schiff unter der Flagge Panamas brach Vizeregierungschef Olexij Kuleba zufolge ein Feuer aus und ein Koch mit ägyptischer Staatsbürgerschaft kam ums Leben. Acht Besatzungsmitglieder mussten demnach evakuiert werden. Das Schiff sei nicht mehr seetüchtig gewesen, schrieb er.

Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als vier Jahren gegen eine russische Invasion./ksr/DP/nas