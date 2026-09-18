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Tote nach russischen Angriffen im Gebiet Schytomyr

KOROSTEN (dpa-AFX) - Durch russische Angriffe sind im Gebiet Schytomyr westlich von Kiew mindestens zwei Menschen getötet worden. Zwei weitere seien verletzt worden, teilte der Chef der Militärverwaltung der Region, Witalij Bunetschko, mit. Den Angaben zufolge wurde ein ziviles Unternehmen auf einem Industriegelände im Landkreis Korosten angegriffen. Brände in Lagerhallen und Produktionsstätten seien gelöscht. Korosten liegt etwa 125 Kilometer westlich der ukrainischen Hauptstadt Kiew.

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Angaben zum Waffentyp und zum Zeitpunkt des Angriffs machte er nicht. Am Donnerstagabend warnte die ukrainische Luftwaffe jedoch vor anfliegenden Marschflugkörpern des Typs "Banderol" in dieser Region.

Die Ukraine wehrt sich seit Februar 2022 gegen eine großangelegte russische Invasion./ast/DP/stw

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