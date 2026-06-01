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Tote nach ukrainischen Drohnenangriffen in der Ostukraine

24.06.26 11:59 Uhr

HORLIWKA (dpa-AFX) - Im russisch besetzten Teil der Ostukraine sind nach Angaben der Besatzungsbehörden mindestens drei Menschen durch ukrainische Drohnenangriffe getötet worden. Das teilte der von Moskau eingesetzte Bürgermeister der Stadt Horliwka, Iwan Prichodko, bei Telegram mit. Bei den Angriffen mit ferngesteuerten Drohnen seien eine Tankstelle beschädigt und mindestens ein Auto zerstört worden. Zudem sei die Strom- und Wasserversorgung teilweise ausgefallen. Diese Informationen lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Horliwka im Gebiet Donezk ist gut 30 Kilometer von der ukrainisch-russischen Frontlinie entfernt. 2014 geriet die Großstadt unter Kontrolle prorussischer Separatisten und ist seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine im Februar 2022 von russischen Truppen besetzt./ast/DP/nas