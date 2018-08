Tote und Verletzte bei Anschlag auf Moschee in Afghanistan

Kabul (Reuters) - Ein Selbstmordattentäter hat sich während des Freitagsgebets in einer Moschee der afghanischen Stadt Gardes in die Luft gesprengt und mindestens neun Menschen mit in den Tod gerissen.

Nach Angaben der Polizei wurden auch mindestens neun weitere Menschen verletzt. Zunächst bekannte sich niemand zu dem Anschlag auf die schiitische Moschee in der ostafghanischen Stadt. Allerdings haben Attentate der radikalen Sunniten-Miliz Islamischer Staat (IS) in den vergangenen Monaten in Afghanistan deutlich zugenommen.