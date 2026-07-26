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Tote und Verletzte bei russischem Angriff auf Supermarkt

KIEW (dpa-AFX) - Bei einem russischen Drohnenangriff auf einen Supermarkt in der ukrainischen Stadt Tschernihiw nördlich von Kiew sind mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Eines der Todesopfer sei ein 10-Jähriger, teilte der örtliche Militärverwalter Dmytro Bryschynskyj auf Telegram mit. Weitere 13 Besucher des Supermarkts seien bei dem Einschlag der Kampfdrohne verletzt worden.

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Russland führt seit fast viereinhalb Jahren einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. In letzter Zeit nimmt das russische Militär verstärkt zivile Objekte in der Ukraine ins Visier./cha/DP/he