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Tote und Verletzte nach Beschuss ukrainischer Großstadt

23.06.26 12:21 Uhr

KRYWYJ RIH (dpa-AFX) - In der südostukrainischen Industriestadt Krywyj Rih sind mindestens drei Menschen durch russischen Raketenbeschuss getötet worden. Weitere 19 seien verletzt worden, 5 davon schwer, teilte Militärverwaltungschef Olexander Wilkul bei Telegram mit. Demnach schlug eine Rakete in ein Objekt der zivilen Infrastruktur ein. Zuvor hatte die ukrainische Luftwaffe vor einer ballistischen Rakete mit Kurs auf die Geburtsstadt von Präsident Wolodymyr Selenskyj gewarnt.

Die Ukraine wehrt sich seit mehr als vier Jahren gegen die von Russland betriebene Invasion. Krywyj Rih ist in den vergangenen Jahren mehrfach Ziel russischer Angriffe gewesen./ast/DP/nas