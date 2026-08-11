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Tote und Verletzte nach russischem Angriff bei Odessa

ODESSA (dpa-AFX) - Infolge eines russischen Angriffs sind im südukrainischen Gebiet Odessa mindestens zwei Menschen getötet worden. Drei weitere seien verletzt worden, teilte der Militärgouverneur der Region, Oleh Kiper, bei Telegram mit. Ein Tanklaster mit Ölresten und ein Auto seien in Brand geraten. Den Waffentyp nannte er nicht. Zuvor hatte die Luftwaffe jedoch wiederholt vor dem Anflug russischer Drohnen gewarnt. Die Ukraine wehrt sich seit Februar 2022 gegen die russische Invasion./ast/DP/jha