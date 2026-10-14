Toubujyuhan: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

14.10.26 06:35 Uhr

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,01 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 23,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,63 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 26,66 JPY, nach 6,62 JPY im Vorjahresvergleich.

Toubujyuhan hat am 13.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.08.2026 endete.

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