Tourism Finance legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

21.07.26 06:35 Uhr

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 74,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,15 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 658,2 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

In Sachen EPS wurden 1,32 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tourism Finance 0,660 INR je Aktie eingenommen.

Tourism Finance hat am 20.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

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Long Short Hebel wählen: 5x 10x

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