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Tourism Finance stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tourism Finance Corporation Of India Ltd Registered Shs
161.70 3.65 2.31 %
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Tourism Finance präsentierte am 03.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,83 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,630 INR je Aktie in den Büchern standen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tourism Finance in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,66 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 808,9 Millionen INR im Vergleich zu 664,9 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion Finanzen.net

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