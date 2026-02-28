DAX24.782 -2,0%Est506.016 -2,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5800 +4,3%Nas22.668 -0,9%Bitcoin56.582 +1,3%Euro1,1726 -0,4%Öl78,89 +8,8%Gold5.387 +2,1%
Eskalation im Nahen Osten: DAX tiefrot unter 25.000 -- Trump Media: Heftiger Verlust -- Kurspotenzial bei Rheinmetall & Co.? -- Palantir, Lufthansa, TUI, Öl, Gold im Fokus
Tourismusausschuss-Chefin: Sicherheit für Urlauber hat Priorität

02.03.26 11:39 Uhr
BERLIN (dpa-AFX) - Angesichts zahlreicher in Nahost festsitzender Reisender hat die Vorsitzende des Tourismusausschusses im Bundestag, Anja Karliczek, deren Schutz in den Mittelpunkt gestellt. "Die Sicherheit der in der Krisenregion gestrandeten Urlauber und Reisenden hat für uns natürlich höchste Priorität", sagte die CDU-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur.

Israel und die USA hatten am Samstagmorgen Luft- und Raketenangriffe auf Ziele im Iran begonnen. Teheran reagierte mit Angriffen auf Israel sowie auf Ziele in der Golfregion. Infolge der Eskalation sitzen viele Reisende im Nahen Osten fest. Nach Angaben des Deutschen Reiseverbands (DRV) sind aktuell rund 30.000 Kunden deutscher Veranstalter betroffen.

Karliczek zeigte sich zuversichtlich, dass Behörden und Tourismuswirtschaft nach einer schnellen Analyse der Lage die nötigen Schritte einleiten werden. "Dann hoffen wir alle, dass den festsitzenden Urlaubern in der Krisenregion schnell die Ausreise über reguläre und sichere Wege möglich sein wird", sagte sie./kge/DP/stw

