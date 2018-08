Tourismusbeauftragter der Bundesregierung wirbt für Türkei-Urlaub

BERLIN (Dow Jones)--Der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung wirbt trotz der politischen Spannungen mit der Türkei für Reisen in das Land. "Es gibt für mich keinen Grund, nicht in die Türkei zu reisen und dort Urlaub zu machen", sagte Thomas Bareiß (CDU), Parlamentarischer Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Er selbst habe gerade dort erst seine Ferien verbracht. Tourismus baue persönliche Brücken zwischen Ländern. Die Menschen in der Türkei zeichneten sich durch große Gastfreundlichkeit aus, was die Deutschen zu schätzen wüssten.

Die werbenden Worte des Tourismusbeauftragten kommen allerdings kurz nachdem Presseberichten zufolge ein weiterer Deutscher wegen Terrorvorwürfen in der Türkei festgenommen wurde. Dem in Hamburg lebenden Ilhami A., der für einen Besuch in die Türkei gereist war, werde vorgeworfen, über soziale Medien Propaganda für die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK verbreitet zu haben, sagte sein Anwalt Ercan Yildirim einem Bericht zufolge. Nach offiziellen Angaben seien in der Türkei derzeit sieben weitere Deutsche aus "politischen Gründen" in Haft.

