DAX24.988 +0,3%Est506.013 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8600 -0,1%Nas22.547 -0,2%Bitcoin57.988 +0,1%Euro1,1867 -0,1%Öl67,52 -0,3%Gold5.014 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Amazon 906866 DroneShield A2DMAA Siemens 723610 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 BASF BASF11 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Asiens Börsen uneins - Feiertag in Shanghai -- Tesla: Staatsanwaltschaft ermittelt nach Anzeige -- TUI, Siemens Energy, Krypto, Heidelberg Materials, Alphabet, RENK, Zalando im Fokus
Top News
Börse am Montag: DAX etwas höher - 25.000er-Marke kurz überschritten - Impulse aus USA fehlen Börse am Montag: DAX etwas höher - 25.000er-Marke kurz überschritten - Impulse aus USA fehlen
Zalando-Aktie stärker: Gespräche über Aus für Standort Erfurt gestartet Zalando-Aktie stärker: Gespräche über Aus für Standort Erfurt gestartet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Touristik im Fokus

Barclays bekräftigt Kaufempfehlung für TUI-Aktie: Fokus auf Holiday Experiences

16.02.26 09:30 Uhr
TUI-Aktie: Barclays identifiziert vier Schlüsselfaktoren für den nächsten Kurssprung | finanzen.net

Die britische Investmentbank Barclays bestätigt ihre positive Einschätzung für den Touristikkonzern TUI und sieht erhebliches Aufwärtspotenzial.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TUI AG
8,56 EUR 0,17 EUR 2,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Positive Analysteneinschätzungen durch Barclays und JPMorgan nach Vorlage der Quartalszahlen
• Fokus der Investoren auf die Profitabilität der Sparte Holiday Experiences und die Preissetzungsmacht
• Kursziele von bis zu 13,50 Euro signalisieren deutliches Erholungspotenzial für die TUI-Aktie

Wer­bung

Barclays-Analyse: Vier Kernaspekte bestimmen das Anlegersentiment

Nach der jüngsten Berichterstattung des Reisekonzerns TUI hat die britische Investmentbank Barclays die Einstufung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 12,00 Euro belassen. In einer aktuellen Studie von Andrew Lobbenberg, Analyst bei Barclays, werden vier entscheidende Themen identifiziert, die derzeit das Interesse der Marktteilnehmer bestimmen. Im Mittelpunkt stehen demnach die Umstrukturierung des Kerngeschäfts sowie die operative Dynamik in der Sparte Holiday Experiences (HEX), welche die Bereiche Hotels, Kreuzfahrten und Aktivitäten bündelt. Lobbenberg adressiert in seiner Analyse an die Investoren zudem die Bedeutung der Preissetzungsmacht in einem volatilen Marktumfeld und die künftige Strategie zur Kapitalverteilung des Konzerns.

JPMorgan sieht solides Quartal trotz kurzfristiger Herausforderungen

Die Einschätzung von Barclays deckt sich in der Tendenz mit der Analyse der US-Bank JPMorgan, wenngleich Analyst Karan Puri das Kursziel mit 13,50 Euro noch deutlich aggressiver ansetzt. In seiner Studie an die Kunden der Bank beschreibt Puri das erste Geschäftsquartal der TUI als "ordentlich", weist jedoch darauf hin, dass das aktuelle Tagesgeschäft momentan weniger Dynamik aufweise. Trotz dieser kurzfristigen Eintrübung bleibt die Einstufung auf "Overweight", was das langfristige Vertrauen in die Erholungsstory des weltweit führenden Touristikunternehmens unterstreicht. Die Diskrepanz zwischen den aktuellen Kursen und den Zielvorgaben der Analysten deutet auf eine signifikante Unterbewertung aus Sicht der Experten hin.

Wachstumstreiber Kreuzfahrten und Hotels im Fokus

Ein wesentlicher Pfeiler für die optimistischen Prognosen ist die Sparte Holiday Experiences, die sich zunehmend als Ertragsperle des Konzerns herauskristallisiert. Während das klassische Reiseveranstaltergeschäft oft unter geringen Margen und hoher Konkurrenz leidet, profitieren die eigenen Hotelmarken und die Kreuzfahrtflotten von einer hohen Auslastung und stabilen Preisen. Die Analysten von Barclays betonen, dass die Fähigkeit von TUI, höhere Kosten an die Kunden weiterzugeben, ein entscheidender Faktor für die künftige Margenentwicklung sein wird. Diese Preissetzungsmacht gilt in Zeiten von Inflation und schwankenden Kerosinpreisen als wichtiges Qualitätsmerkmal für institutionelle Anleger.

Wer­bung

Aktuelle Marktreaktion der TUI-Aktie

An der Börse zeigte sich der Titel zuletzt stabil, konnte jedoch noch nicht zum großen Befreiungsschlag ansetzen. Via XETRA notiert die Aktie zeitweise mit einem Plus von 0,69 Prozent bei 8,46 Euro. Damit bleibt das Papier weiterhin deutlich hinter dem durchschnittlichen Kursziel der bei TipRanks gelisteten Analysten zurück, welches aktuell bei 10,63 Euro liegt. Während die Marktstimmung insgesamt als konstruktiv bezeichnet werden kann, warten viele Anleger auf eine nachhaltige Verbesserung der konjunkturellen Rahmenbedingungen und eine Stabilisierung beim Leitzins, um den Sektor der zyklischen Konsumgüter wieder stärker zu gewichten.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf TUI

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TUI

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com, TUI

Nachrichten zu TUI AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu TUI AG

DatumRatingAnalyst
08:01TUI OverweightBarclays Capital
11.02.2026TUI NeutralUBS AG
11.02.2026TUI OverweightBarclays Capital
10.02.2026TUI NeutralUBS AG
10.02.2026TUI BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
08:01TUI OverweightBarclays Capital
11.02.2026TUI OverweightBarclays Capital
10.02.2026TUI BuyDeutsche Bank AG
10.02.2026TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.02.2026TUI OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
11.02.2026TUI NeutralUBS AG
10.02.2026TUI NeutralUBS AG
10.02.2026TUI Market-PerformBernstein Research
10.02.2026TUI HoldJefferies & Company Inc.
20.01.2026TUI Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
11.02.2025TUI UnderweightBarclays Capital
02.08.2024TUI UnderweightBarclays Capital
13.03.2024TUI UnderweightBarclays Capital
13.02.2024TUI UnderweightBarclays Capital
06.12.2023TUI UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für TUI AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen