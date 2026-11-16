Tower Properties stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Tower Properties lud am 13.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 237,82 USD. Im Vorjahresviertel hatte Tower Properties 150,01 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden 11,6 Millionen USD gegenüber 11,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion Finanzen.net