Alphabet-Aktie gefragt: Piper Sandler sieht TPU-Chipgeschäft als NVIDIA-Bedrohung

TPU-Geschäft im Fokus

01.10.26 10:07 Uhr

Ein Analyst rechnet bis 2028 mit einem TPU-Umsatz von 104 Milliarden US-Dollar für Alphabets Chipsparte, deutlich mehr als der Markt bislang einpreist.

• Das Cloud-Geschäft von Alphabet wächst deutlich, mit einem Umsatzanstieg um 82 Prozent im zweiten Quartal, während das TPU-Geschäft noch in der frühen Phase des Umsatzaufbaus ist.

• Googles TPU-Chips gelten als wachsende Konkurrenz für NVIDIA und könnten bis 2028 einen Hardwareumsatz von rund 104 Milliarden US-Dollar erzielen.

• Piper Sandler hebt das Kursziel für Alphabet auf 400 US-Dollar an, hauptsächlich basierend auf dem Wachstumspotenzial des externen TPU-Chipgeschäfts.

Piper Sandler hebt das Kursziel für Alphabet auf 400 US-Dollar an

Googles TPU-Chips gelten als wachsende Konkurrenz für NVIDIA

Google Cloud liefert bereits kräftige Wachstumssignale

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Piper Sandler-Analyst Thomas Champion hat das Kursziel für die Alphabet-Aktie angehoben und sieht im externen TPU-Chipgeschäft des Konzerns ein bislang unterschätztes Wachstumsfeld. Google verfolgt laut SiliconANGLE das Ziel, binnen weniger Jahre spürbar Marktanteile im Geschäft mit KI-Chips zu gewinnen, das bislang von NVIDIA dominiert wird.

Piper Sandler erhöht Kursziel für Alphabet

Der Analyst Thomas Champion von Piper Sandler hat das Kursziel für die Alphabet-Aktie am Montag von 395 auf 400 US-Dollar angehoben und die Einstufung Overweight bestätigt, wie investing.com berichtet. Damit hätte die Aktie von Alphabet, zu dem Google gehört, die zuletzt an der NASDAQ bei 340,74 US-Dollar geschlossen hatte (Schlusskurs vom 30.09.2026) noch 17,4 Prozent Luft nach oben. Champion leitet den neuen Wert aus einem DCF-Modell ab, das die Umsatzschätzung für 2027 um 2 Prozent nach oben korrigiert. Zudem hebt er die Schätzung für das operative Ergebnis 2027 um 8 Prozent an.

Im Zentrum von Champions Studie steht nicht die Tagesbewegung, sondern das noch junge externe TPU-Chipgeschäft von Google, das der Analyst als vom Markt unterschätzt bezeichnet.

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TPU-Geschäft als Wachstumstreiber für Alphabet

Champion prognostiziert, dass das neu ausgewiesene externe TPU-Chipgeschäft bis 2028 auf einen Hardwareumsatz von rund 104 Milliarden US-Dollar anwächst. Seiner Modellrechnung zufolge steigt der Umsatz von etwa 8 Milliarden US-Dollar in diesem Jahr auf 51 Milliarden US-Dollar im kommenden Jahr. Getragen wird dies von einer TPU-Kapazität, die bis Ende 2027 auf 3 Gigawatt und bis Ende 2028 auf 6 Gigawatt wachsen soll. Piper Sandler kalkuliert dabei mit Investitionsausgaben von rund 30 Milliarden US-Dollar je Gigawatt TPU-Kapazität, was etwa einer Million Chips entspricht.

Champion merkte an, seine Schätzungen könnten sogar konservativ ausfallen: Das Management von Broadcom habe von einer Nachfrage seitens Anthropic in Höhe von 5 Gigawatt für 2027 und 10 Gigawatt für 2028 gesprochen. Dies entspreche einem Umsatzpotenzial von 105 beziehungsweise 210 Milliarden US-Dollar, sofern diese Kapazität erreicht werde. Google verfolgt laut SiliconANGLE das Ziel, binnen weniger Jahre bis zu 10 Prozent des Rechenzentrumsumsatzes von NVIDIA zu übernehmen.

Cloud-Zahlen stützen die These

Alphabet hatte im zweiten Quartal erstmals Umsätze aus dem Verkauf von TPU-Systemen ausgewiesen. Finanzchefin Anat Ashkenazi erklärte im entsprechenden Earnings Call, das Unternehmen habe begonnen, Erlöse aus TPU-Systemverkäufen zu verbuchen, die erstmals an Kundenrechenzentren ausgeliefert worden seien. Der Cloud-Umsatz stieg in diesem Quartal um 82 Prozent auf 24,8 Milliarden US-Dollar. Ashkenazi betonte, der Großteil der Erlöse aus bestehenden TPU-Vereinbarungen werde erst 2027 realisiert.

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Analystenbild rund um Alphabet-Aktie

Der Konsens von zwölf Analysten liegt laut TipRanks bei Strong Buy, elf empfehlen die Alphabet-Aktie zum Kauf, einer zum Halten, keiner zum Verkauf. Das mittlere Kursziel liegt bei 430,78 US-Dollar, die Spanne reicht von 379 bis 475 US-Dollar. Bereits Mitte September hatte Oppenheimer-Analyst Jason Helfstein die Aktie mit Buy und einem Kursziel von 400 US-Dollar eingestuft, ein Wert, den Piper Sandler mit seiner aktuellen Anhebung nun einholt.

Anleger warten auf Geschäftsbericht

Ob sich Piper Sandlers optimistisches TPU-Szenario bestätigt, dürfte sich erst zeigen, wenn Alphabet weitere Details zum Hochlauf der Chipverkäufe offenlegt. Der Ende Oktober erwartete Quartalsbericht zum dritten Quartal könnte hierfür erste Anhaltspunkte liefern.

Die Alphabet-Aktie zeigt sich vorbörslich an der NASDAQ 2,29 Prozent fester bei 348,54 US-Dollar.

Thomas Zoller, Redaktion finanzen.net

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