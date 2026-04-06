Broadcom-Aktie profitiert von Partnerschaft mit Alphabet
Die Broadcom-Aktie hat am Dienstag zugelegt. Sie profiert von einer Vereinbarung mit Google-Mutter Alphabet.
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So steigt die Broadcom-Aktie an der NASDAQ vorbörslich zeitweise 2,96 Prozent auf 323,75 US-Dollar. Der Hersteller von Halbleitern und Infrastruktur-Software hatte am Montag eine Vereinbarung mit Alphabet bis 2031 zur Entwicklung und Lieferung von TPUs für zukünftige Generationen bekannt gegeben. Außerdem wurde ein aktualisierter Vertrag mit dem KI-Unternehmen Anthropic mitgeteilt.
Laut Jefferies-Analyst Blayne Curtis ist die TPU-Nachfrage nun auf absehbare Zeit "effektiv abgesichert". Obwohl es keine genauen Zahlen gebe, dürfte die langfristige Vereinbarung Broadcom einen Mindestumsatz, voraussichtlich im Bereich von 200 Milliarden US-Dollar, garantieren, was ein starker und nachhaltiger Marktanteil wäre.
/ck/jha/
NEW YORK (dpa-AFX)
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