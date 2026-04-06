TPU-Nachfrage

Broadcom-Aktie profitiert von Partnerschaft mit Alphabet

07.04.26 14:11 Uhr

Die Broadcom-Aktie hat am Dienstag zugelegt. Sie profiert von einer Vereinbarung mit Google-Mutter Alphabet.

Wer­bung

Werte in diesem Artikel Aktien Broadcom 280,35 EUR 7,50 EUR 2,75% Charts|News|Analysen Aktie kaufen

So steigt die Broadcom-Aktie an der NASDAQ vorbörslich zeitweise 2,96 Prozent auf 323,75 US-Dollar. Der Hersteller von Halbleitern und Infrastruktur-Software hatte am Montag eine Vereinbarung mit Alphabet bis 2031 zur Entwicklung und Lieferung von TPUs für zukünftige Generationen bekannt gegeben. Außerdem wurde ein aktualisierter Vertrag mit dem KI-Unternehmen Anthropic mitgeteilt. Wer­bung Wer­bung Laut Jefferies-Analyst Blayne Curtis ist die TPU-Nachfrage nun auf absehbare Zeit "effektiv abgesichert". Obwohl es keine genauen Zahlen gebe, dürfte die langfristige Vereinbarung Broadcom einen Mindestumsatz, voraussichtlich im Bereich von 200 Milliarden US-Dollar, garantieren, was ein starker und nachhaltiger Marktanteil wäre. /ck/jha/ NEW YORK (dpa-AFX)

In eigener Sache

Übrigens: Broadcom und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Broadcom Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Broadcom Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com, Fenixx666 / Shutterstock.com